Meerdere gewonden bij steekincident Dordrecht

In de nacht van 15 juli kreeg de politie rond 01.20 uur een melding van een steekinicdent aan de Seringenstraat in Dordrecht. Bij het incident zouden meerdere gewonden zijn, waaronder drie jonge kinderen. Agenten die ter plaatse kwamen troffen inderdaad drie jonge, gewonde kinderen en een gewonde volwassen man aan. Direct is aan hen eerste hulp verleend. Er kwamen meerdere ambulances en een mobiel medisch team ter plaatse. De slachtoffers zijn met spoedtransporten naar het ziekenhuis vervoerd. Een 39-jarige vrouw die ook in de woning aanwezig was, is aangehouden als verdachte.

Onderzoek

Na het verlenen van de eerste hulp is de recherche gestart met het opsporingsonderzoek. Daarbij krijgen ze onder meer ondersteuning van de forensische opsporing die het sporenonderzoek in en om de woning zal gaan doen. Het opsporingsonderzoek is erop gericht om te achterhalen wat zich exact in de woning heeft afgespeeld en wie welke rol daarin heeft gehad. Over de toedracht van het steekincident is nu nog niets te zeggen. De verwachting is dat het onderzoek in en rondom de woning nog enkele uren kan gaan duren.

Slachtofferhulp

Het incident vond midden in een woonwijk plaats. Voor buurtbewoners die hier over willen praten is slachtofferhulp beschikbaar. Wilt u nog iets anders delen met het onderzoeksteam, dan is dat mogelijk.