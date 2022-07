Betrapte inbreker verwondt agenten en politiehond

Nadat een buurtbewoner rond 22.30 uur een man vanaf het balkon van een woning aan de Nederstraat zag springen, werd direct de politie ingeschakeld. Deze melder wist namelijk dat de bewoners op dat moment niet thuis waren. Meerdere agenten, waaronder een hondengeleider, gingen naar de locatie om onderzoek te doen. Omdat duidelijk was dat de inbreker in de nabije omgeving moest zijn, werd er in de naastgelegen tuinen gezocht. Nadat er geritsel werd gehoord in de bosschages, zagen de agenten ineens een man wegrennen.

Aanhouding

Tijdens zijn vluchtpoging, waarbij er een worsteling met de politie ontstond, werd de politiehond ingezet. De hond beet de man in zijn been, maar zijn verzet bleef hevig. Met een schaar die de verdachte vasthield, verwondde hij de hond en twee agenten. Nadat uiteindelijk het stroomstootwapen werd ingezet, kon de man in de handboeien worden geplaatst. Hij zit vast voor verder onderzoek. De twee agenten en de verdachte zijn aan hun verwondingen behandeld. Ook de politiehond is door een dierenarts nagekeken. Naast de verdenking van een woninginbraak, deed ook de politie aangifte tegen de man vanwege het geweld.