Overval op casino

Rond 01.00 uur, tijdens sluitingstijd, werd het personeel van het casino opgeschrikt door de twee overvallers. De twee mannen droegen bivakmutsen en waren donker gekleed. Zij dreigden met een vuurwapen en een mes. Na enkele minuten verlieten zij het pand met een onbekend geldbedrag en wisten te ontkomen. Tijdens de overval waren er geen bezoekers in het casino aanwezig. De politie doet onderzoek.

Heeft u iets gezien?

Bent u getuige geweest van de overval of heeft u meer informatie over de dader(s)? Bel dan met ons via 0900-8844 of via het politie WhatsApp nummer 06-1220 7006. Anoniem bellen kan ook via Meld Misdaad Anoniem (0800 – 7000). Vermeld voor een snelle informatieverwerking het dossiernummer: 2022184730.