Getuigenoproep dodelijk verkeersongeval Emmeloord

Rond 14.00 uur reed een 78-jarige vrouw op haar fiets op de Urkerweg, vlakbij de kruising met de Hannie Schaftweg. Zij stond stil bij de oprit om de weg over te steken. Op dat moment reden er twee auto’s achter elkaar op de Urkerweg richting Emmeloord. De achterste auto probeerde de voorste auto in te halen, precies op het moment dat deze linksaf wilde slaan de Hannie Schaftweg op. Hierdoor botsten de twee auto’s tegen elkaar. De auto’s kwamen door de botsing terecht op het fietspad en schepten de fietser. De 78-jarige vrouw raakte hierbij bekneld onder een van de auto’s en raakte ernstig gewond. Het slachtoffer werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar hulp mocht niet baten en de vrouw overleed korte tijd later aan haar verwondingen. De bestuurder van een van de auto’s werd direct aangehouden als verdachte voor het veroorzaken van het ongeval.

Getuigen gezocht

De politie doet onderzoek naar het ongeval en wil weten wat er precies gebeurd is. Heeft u iets gezien of gehoord, of beschikt u over beelden? Neem dan contact op met de politie via het nummer 0900-8844. Blijft u liever anoniem, dan kunt u bellen met Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0800-7000. Getuigen kunnen ook gebruik maken van onderstaand tipformulier en daarop beeldmateriaal uploaden.

Slachtofferhulp

Het meemaken van een verkeersongeval is zeer ingrijpend. Daarom kunt u als ooggetuige bij Slachtofferhulp terecht voor steun. De ondersteuning die Slachtofferhulp biedt is altijd gratis. Bel 0900-0101 of laat op de website van Slachtofferhulp een bericht achter met verzoek tot contact.