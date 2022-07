Politie stelt onderzoek in naar gewapende overval

Rond genoemd tijdstip kwam er een man met een steekwapen de friture binnen, bedreigde het aanwezige personeel en vluchtte korte tijd later met onbekende buit. Daarop werd een burgernetbericht uitgedaan met het verzoek uit te kijken naar een man van ca 20 jaar, donkere kleding en een lengte tussen 1.80 en 1.90 m.

De politie stelt een onderzoek in en vraagt mensen die iets voor of rond het genoemde tijdstip gezien of gehoord hebben en nog niet met de politie hebben gesproken contact op te nemen via 0900-8844.



2022108508