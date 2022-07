Overvaller doet zich voor als postbezorger

Omstreeks 14.00 uur werd er bij de bewoonster van een appartement aan het Stationsplein aangebeld en zag zij een man staan die zei dat hij een pakketje voor haar had. Op het moment dat zij de deur open deed, bedreigde hij haar met een mes en kwam er een tweede man tevoorschijn. De vrouw gaf van schrik direct een gil waardoor twee andere aanwezigen kwamen kijken en de twee mannen er direct vandoor gingen. Zij zijn vanuit het Y-gebouw, waarin het appartement zich bevindt, weggerend over het Stationsplein en daarna verdwenen. Meerdere politie-eenheden gingen naar de mannen op zoek, zij werden niet meer gevonden.

Van de overvallers is het volgende signalement bekend:

De man met het pakketje was een getinte man met dreadlocks. Hij droeg een Post NL jas met daaronder een blauwe broek en had een mondkapje op. De tweede man was eveneens getint en had kort haar. Hij was iets kleiner dan de man met het pakketje.



Heeft u zaterdagmiddag 16 juli omstreeks 14.00 uur iets gezien in de omgeving van het Stationsplein wat met de overval te maken kan hebben of heeft u wellicht de mannen gezien op hun vlucht? Neem dan contact op met de recherche via nummer 0900-8844. Liever anoniem, bel dan met M. 0800-7000.