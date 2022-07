Goudenaar gewond bij steekincident

Bij de politiemeldkamer kwam omstreeks 20.15 uur de melding binnen dat er zojuist op de Burgemeester Martenssingel iemand gestoken zou zijn. Het slachtoffer zou door een omstander naar het ziekenhuis zijn gebracht. In het ziekenhuis bleek inderdaad de 26-jarige man te zijn binnengebracht, hij is aan zijn verwondingen behandeld en verblijft nog in het ziekenhuis. Op de Burgemeester Martenssingel werd onderzoek gedaan, een zoektocht naar de mogelijke verdachte heeft nog niet geleid tot een aanhouding.



De recherche onderzoekt de zaak, waarvan nog veel onduidelijk is. Getuigen of mensen die camerabeelden hebben en nog geen contact met de politie hebben gehad, worden vriendelijk verzocht contact op te nemen via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.