Getuigen gezocht van brandstichting Zuidhoek

Rotterdam - Bij een woning aan de Zuidhoek is in de nacht van zaterdag op zondag brand gesticht. Nadat getuigen rond middernacht een knal hoorden was er brand bij de voordeur van de woning. Toegesnelde agenten konden met een blusser de brand doven. Niemand raakte gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar de verantwoordelijke(n). Heeft u iets gezien of is u iets opgevallen rond het tijdstip van de brand? Heeft u camera-, deurbel- of dashcambeelden uit de omgeving waarop mogelijk iets te zien is en die nog niet gedeeld met de politie? Wij horen het graag.