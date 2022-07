Twee mannen gewond bij ruzie Schilperoortstraat

Getuigen verklaren dat de ruzie zou hebben plaatsgevonden tussen twee mannen en een groepje van drie of vier mannen. Bij een woordenwisseling werden wapens getrokken en raakten de twee mannen gewond. De ene man liep een snijwond aan zijn arm op, hij hoefde daarvoor niet naar het ziekenhuis. De andere man is in het ziekenhuis behandeld.

De recherche is een onderzoek gestart en is op zoek naar de verdachten.

Volgens getuigen hadden zij een lichte tot lichtgetinte huidskleur, een van hen had een fiets bij zich en een had mogelijk een jas met een bontkraag aan.

Zijn deze mensen u opgevallen? Heeft u iets gezien of beelden? Laat het ons weten.