Schietende straatrover aangehouden

Medewerkers van het Cameratoezicht in Tilburg zien afgelopen nacht dat een man rondhangt bij een horecazaak aan de Besterdring in Tilburg. Zij herkennen hem als de dader van de straatroof van een nacht daarvoor. Direct gaat er een eenheid naar de locatie en zij kunnen de verdachte, een 28 jarige Tilburger, klem rijden en aanhouden. Bij een doorzoeking in zijn woning vinden ze even later twee imitatie wapens, waaronder het alarmpistool waarmee de man de nacht ervoor de schoten loste. Ook wordt de gestolen telefoon gevonden. De man is aangehouden en ingesloten.