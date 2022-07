Aanhoudingen in onderzoek naar brand Mediapark

Maandag 11 juli rond 20.00 uur was er brand op het Mediapark in een parkeergarage aan de André van Duinboulevard. Uit onderzoek bleek dat er sprake was van brandstichting. Op basis van camerabeelden en recherchewerk kwam de recherche beide verdachten op het spoor.

Heengezonden

De verdachten zijn na verhoor heengezonden. Zij moeten zich op een later tijdstip verantwoorden bij de rechter.