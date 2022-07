Autodief aangehouden

Agenten zagen, kort voor 02.00 uur, op de Vijverhofstraat een auto wegrijden. Op grond van de Wegenverkeerswet gaven zij de bestuurder een stopteken, waarna hij er als een speer van doorging. De bestuurder reed tegen het verkeer in de Schiekade op, in de richting van het Hofplein. Op de kruising Schiekade en Teilingerstraat botste de auto tegen een verkeerlicht. Er volgde een achtervolging te voet. De verdachte, die zich onder een auto had verstopt, werd vervolgens aangehouden op de Vrouw-Jannestraat.

De auto bleek na een woninginbraak in Rijswijk gestolen en er zaten gestolen kentekenplaten op. Nader onderzoek volgt.