Overlastmelding leidt tot vondst vuurwapen

Na de aanhouding werd de woning van de verdachte ook doorzocht. Daar werden patronen aangetroffen. Net als het vuurwapen zijn de patronen in beslag genomen. De medebewoners, een 20-jarige man en een 24-jarige vrouw, werden ook aangehouden. Zij worden verhoord en het onderzoek loopt.



Help schietincidenten voorkomen

Heeft u weet van een vuurwapen, meld het! Zo voorkomen we nieuwe schietpartijen. Als door uw tip een vuurwapen in beslag kan worden genomen, komt u in aanmerking voor maximaal €750,- tipgeld. Uw tip wordt vertrouwelijk behandeld door TCI. Zij beschermen uw gegevens. Bel de TCI tipgeldlijn: 06-33236432.



Meld vertrouwelijk

U kunt uw informatie en beelden vertrouwelijk delen via het Team Criminele Inlichtingen (TCI). Zij behandelen uw gegevens strikt vertrouwelijk. 088 - 661 77 34



Meld anoniem

U kunt ook anoniem melden via M. op 0800-7000.



Wees een held, voorkom geweld

Daders van schietpartijen schuwen het gebruik van geweld niet. Daders van schietpartijen kunnen opnieuw toeslaan. Voorkom slachtoffers en help de straten veilig te houden, help ons de daders van schietpartijen aan te houden door informatie en beelden te delen als u deze heeft. Melden kan via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070 of op politie.nl.