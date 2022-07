Afbeeldingen voortvluchtige veroordeelden getoond op vliegvelden

Het Fugitive Action Search Team Nederland (FASTNL) van de Landelijk Eenheid en het Landelijk Parket van het OM hebben voor deze campagne acht voortvluchtige veroordeelden geselecteerd die zich schuldig hebben gemaakt aan ernstige delicten en slachtoffers hebben gemaakt. Met het vertonen van afbeeldingen van deze veroordeelden wil de politie door de extra aandacht informatie verzamelen over waar de voortvluchtigen zich bevinden, wie hun contacten zijn en hoopt ze recente beelden te ontvangen. En of zij wellicht reizen (al dan niet onder een valse identiteit) naar andere landen om familie te bezoeken.

Straf ontlopen

Voor de slachtoffers en voor nabestaanden is het moeilijk te verteren dat deze criminelen zich verschuilen in een ander land en hierdoor hun opgelegde straf ontlopen. Zo hoopt bijvoorbeeld de zus van de in 1995 vermoorde Karin Maarleveld dat de dader de opgelegde tien jaar gevangenisstraf alsnog uitzit. En ook de kinderen van de in 2015 vermoorde Victoria Retsjika zou het rust geven als de moordenaar van hun moeder alsnog twalf jaar de cel in gaat.

Belemmeringen

Om diverse redenen kan de Nederlandse politie sommige criminelen niet laten arresteren in een ander land. Dit heeft er bijvoorbeeld mee te maken dat Nederland niet met alle landen een uitleveringsverdrag heeft, dat in de landen waar de veroordeelde verblijft een andere verjaringstermijn geldt of dat sommige landen het recht in eigen hand nemen en daar bijvoorbeeld de doodstraf geldt. Desalniettemin blijven politie en justitie onuitputtelijk zoeken naar bestaande en nieuwe oplossingen om deze voortvluchtigen alsnog op te pakken zodat ze hun straf niet ontlopen. Officier van justitie Yolande Oosterhof: “Opsporing, vervolging en een veroordeling zijn zinloos als de opgelegde straf vervolgens niet wordt ondergaan.”

Genoegdoening

Hoofd van de Dienst Landelijke Recherche Andy Kraag: “Justitie en politie blijven onverminderd doorgaan om ervoor te zorgen dat een veroordeelde zijn opgelegde straf uitzit. Niemand is onvindbaar en wij stoppen niet. Niet in de opsporing van deze voortvluchtigen en niet in het vinden van nieuwe oplossingen om criminelen die in Nederland veroordeeld zijn, op te pakken. We doen alles wat nodig is, dus ze kunnen zich beter melden bij de politie om de straf uit te zitten. Er is recht gesproken en er moet recht worden gedaan. In de eerste plaats voor de slachtoffers en nabestaanden, maar ook als genoegdoening voor de samenleving.”

Tips

Het vermoeden bestaat dat een aantal voortvluchtigen onder een andere naam of met valse documenten reist om zo bijvoorbeeld familie te zien. Het zou kunnen dat ze zich ook in deze maanden verplaatsen. De politie heeft eerder op televisie aandacht gevraagd voor deze voortvluchtigen en vraagt nu specifiek reizigers in het buitenland ook uit te kijken naar deze personen en informatie te delen via www.politie.nl/opdevlucht. Op deze website is meer te lezen over de voortvluchtigen, het mogelijke land van hun verblijf en hoe er getipt kan worden.

FASTNL

FASTNL is een gespecialiseerd team van de Dienst Landelijke Recherche dat samen met het Landelijk Parket onttrokken TBS’ers en voortvluchtigen opspoort die nog minimaal driehonderd dagen gevangenisstraf open hebben staan of nog meer dan 10.000 euro moeten betalen in verband met een ontnemingsmaatregel. FASTNL spoort veroordeelden op in binnen- en buitenland waarbij ze in nauw contact staan met andere collega’s via het European Network of Fast Teams (ENFAST)



De groep voortvluchtigen veroordeelden bestaat uit ongeveer zeshonderd personen en daar komen elke week nieuwe zaken bij. Het betreffen voornamelijk zware criminelen die zijn veroordeeld voor moord-/doodslag-, zeden-, drugs- of geweldsdelicten.