Gewonde na steekincident in binnenstad Nijmegen

Op basis van het onderzoek dat direct werd gestart kon even later een verdachte worden aangehouden. Het gaat om een man van 18 uit Nijmegen. Ook is gezocht naar sporen in de horecagelegenheid waar het incident zich vermoedelijk heeft voorgedaan. De politie zet het onderzoek voort en spreekt onder meer met getuigen en betrokkenen. Op de korte termijn wordt daarover niet meer informatie verwacht.

2022327471 ^JH