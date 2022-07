Spookrijder op A9 verstopt zich in tarweveld om aanhouding te voorkomen

Bij de meldkamer kwamen meerdere meldingen binnen dat een automobilist tegen het verkeer inreed. De eerste meldingen kwamen vanaf Boesingheliede. Bij de afslag Zandvoort lagen brokstukken op de weg, mogelijk veroorzaakt door een aanrijding met de spookrijder.

Gealarmeerde agenten zagen ter hoogte van de sportvelden in Spaarndam op de A9 een auto staan met flinke schade aan de voorzijde. De bestuurder bleek over de vangrail gesprongen en rende weg. De bestuurder verstopte zich tussen het tarwe, en werd daar aangehouden. Vanwege het gedrag en de alcohollucht die om de 56-jarige man uit Uithoorn hing, vermoedden de agenten dat de man onder invloed was. Hij weigerde een blaastest. Hij is overgebracht naar een politiecellencomplex. Daar zit hij nu nog vast. Het rijbewijs van de man is ingevorderd en er is een rijverbod opgelegd. De auto is weggesleept.

De politie sluit niet uit dat de bestuurder onderweg aan anderen schade heeft aangericht vanwege de schade aan zijn voertuig. Heeft u schade, iets gezien of informatie? Neem dan contact op met 0900-8844. U kunt ook anoniem uw informatie doorgeven, via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.

2022146024