Plofkrakers Osdorp gebruikten valse kentekenplaten

Kentekenplaat

Uit nader onderzoek is gebleken dat de twee verdachten zijn gevlucht op een motorscooter, vermoedelijk een BMW C600 beginnend met kenteken 39-MP. Het duo reed weg via het fietspad op Langswater in de richting van de Osdorper Ban. Hoe ze vanuit daar zijn verder gevlucht, is niet bekend. De kentekenplaat hoort op een andere motor thuis.



Het onderzoeksteam zoekt getuigen die iets verdachts hebben gezien op 16 juli tussen 05.00 en 05.30 uur met betrekking tot genoemde motorscooter. Heeft u meer informatie voor de recherche of beelden van de twee personen op de scooter? Mensen kunnen zich melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Via het tipformulier kan men ook beeldmateriaal ter beschikking stellen van het onderzoeksteam.