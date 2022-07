Wie schoot er op de coffeeshop Hoekenrode?

In de nacht van vrijdag op zaterdag 16 juli werd er meerdere malen op de winkelruit van een coffeeshop aan de Hoekenrode geschoten. De coffeeshop was op dat moment gesloten. Kort na half drie schoot iemand ruim tien keer in de richting van de coffeeshop en trof voornamelijk de ruit en de voordeur.

Een plaats delict werd afgezet en forensische specialisten deden sporenonderzoek. Rechercheurs van Amsterdam - Zuidoost hebben doen onderzoek naar dit schietincident en zijn op zoek naar getuigen. Ook zijn ze op zoek naar mensen die informatie hebben over de mogelijke achtergrond van dit schietincident. Heeft u iets gehoord dat van belang kan zijn voor het onderzoek neem dan contact op.