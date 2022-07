Verkeersongeval met dodelijke afloop in Voorburg

Op de kruising tussen de Scheltuslaan en de Prins Bernhardlaan in Voorburg kwamen de fietser en de personenauto in botsing. Omstanders hebben voordat de politie aankwam geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, waarna de hulpdiensten dit overnamen. Het slachtoffer overleed even later.

Getuigen gezocht

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval en komt graag in contact met getuigen. Bent u getuigen geweest van het ongeval of heeft u camerabeelden van de omgeving? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844.

Slachtofferzorg

Omdat wij begrijpen dat dit tragische ongeval een grote impact heeft, bieden wij slachtofferhulp aan ooggetuigen van het ongeluk of mensen die zich op andere wijze betrokken voelen bij dit incident. Denkt u baat te hebben bij slachtofferhulp? Neem dan contact op met de politie via nummer 0900-8844. U kunt bij het regionaal service center uw gegevens achterlaten, waarna slachtofferhulp Nederland contact met u zal opnemen.