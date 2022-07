Onderzoek na aantreffen twee overleden personen in woning afgerond

Wemeldinge - Na een melding zijn maandag 11 juli 2022 twee overleden personen aangetroffen in een woning aan het Herdershoefje. De politie is een uitgebreid onderzoek gestart naar de doodsoorzaak en de omstandigheden van het overlijden van de man en de vrouw. Uit dit onderzoek komt naar voren dat het gaat om een misdrijf in de relationele sfeer waarvan de vrouw slachtoffer is geworden. Er is geen derde partij bij betrokken. Er zullen verder geen mededelingen gedaan worden over de details.