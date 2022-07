Pandora: tweede SMS-bom in strijd tegen drugscriminaliteit

In een onderzoek van Pandora, gericht op de aanpak van drugscriminaliteit in Venlo, is op 19 mei een 28-jarige man uit Venlo aangehouden op verdenking van het handelen in harddrugs. Tijdens de aanhouding bleek de man een plastic zakje in zijn onderbroek te hebben verstopt met daarin 90 bolletjes. Deze bolletjes bleken cocaïne en heroïne te bevatten. In de telefoon die hij voor zijn handel gebruikte trof de politie een klantenbestand van ruim 250 telefoonnummers aan. Deze nummers zijn eenmalig gebruikt om een sms te versturen.

Effecten op eigen omgeving vaak onderschat

In het sms-bericht vinden de ontvangers een link naar een website van de gemeente Venlo. ‘Jouw telefoonnummer is aangetroffen in de dealtelefoon van een drugsdealer. Brengt drugs je in de problemen? Er is een oplossing! Ga naar venlo.nl/sms-actie-politie ’. Op deze website staat waarom de sms is verstuurd, wat de risico’s zijn van drugsgebruik én is er aandacht voor hulpverlening. Het is de tweede keer dat de Venlose politie op deze manier een bericht stuurt naar de contacten uit een dealertelefoon. In april werd voor de eerste keer een sms verstuurd naar de contacten uit een andere dealertelefoon.

Van onrust naar rust in de wijk!

De telefoonnummers zijn eenmalig gebruikt voor het versturen van een sms, ze worden niet met anderen gedeeld en leiden niet tot een registratie op naam in de politiesystemen. De actie is een nauwe samenwerking van de gemeente, het OM en de politie onder de vlag van Pandora. Pandora richt zich op de criminaliteit in de woonwijken; die moet een halt worden toegeroepen. Het leven in de wijk voor de wijkbewoners aangenamer, leuker en veiliger maken. Van onrust naar rust in de wijk!