Twee aanhoudingen voor betrokkenheid bij productielocatie drugs

De politie doet momenteel onderzoek op de plek van de productielocatie. Er zijn vermoedelijke grondstoffen gevonden die gebruikt kunnen worden voor het maken van synthetische drugs. Medewerkers van de recherche en de Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO) doen onderzoek naar de aard van de stoffen en de apparatuur die is aangetroffen. Ook is een start gemaakt met het ontmantelen van de locatie. Dat zal in ieder geval dinsdagavond nog doorgaan.

De twee verdachten zitten vast en hun betrokkenheid wordt onderzocht.