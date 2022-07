Getuigen gezocht na steekincident Erasmusweg

Rond 02:00 uur kwam er bij de politie een melding binnen van een gewonde man op de Erasmusweg in Den Haag. Agenten die ter plaatse gingen troffen het slachtoffer aan op straat met een steekwond in de borststreek, waarna reanimatie is gestart. De man is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie startte direct een onderzoek. Een getuige verklaarde dat het slachtoffer omstreeks 01:30 een woning aan de Erasmusweg verliet om een vuilniszak weg te gooien. Een halfuur later keerde het slachtoffer zwaargewond terug naar de woning. De recherche komt graag in contact met mensen die iets hebben gezien of gehoord op of in de omgeving van de Erasmusweg in Den Haag, tussen 1:30 en 2:00 uur op zaterdag 2 juli. Of beschikt u over camerabeelden of wellicht beelden van een dashcam? Neem contact op met de politie via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan 0800-7000.