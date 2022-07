Club Blu opnieuw beschoten

Foto: stockfoto Politie

Om 1.15 uur hoorde iemand schoten nabij Club Blu op de Prins Alexanderlaan. Deze club was op last van de burgemeester al gesloten omdat op 25 juni eveneens op het pand was geschoten. Er was dus niemand aanwezig en er zijn geen gewonden.



Agenten vonden meerdere hulzen. De Forensische Opsporing heeft sporenonderzoek verricht. Ook zal gekeken worden naar eventueel aanwezige camerabeelden.



In het onderzoek is de hulp van eventuele getuigen zeer welkom. Heeft u iets gezien? Beschikt u over beelden in de omgeving waar iets verdachts op staat? Of heeft u informatie over een mogelijke aanleiding? Dan komt de politie graag met u in contact.