Scooterrijder overleden na aanrijding fietser

Hardinxveld-Giessendam - Zaterdagmiddag vond op de Rivierdijk in Hardinxveld-Giessendam een aanrijding plaats tussen twee fietsers en een scooter. De opzittenden van de scooter en één van de fietsers raakten gewond. De bestuurder van de scooter overleed later in de avond alsnog aan zijn verwondingen.