Jongen zwaargewond door steekincident

Politie zoekt hondenbezitter en camerabeelden

De politie is nog op zoek naar een hondenbezitter en naar camerabeelden. De jongens zijn vanaf het Oranjeplein richting de Paspoortstraat gevlucht. Woont u in de omgeving van Oranjeplein - Paspoortstraat en hebt u camerabeelden? Neem dan contact op met de politie. Verder zoekt de politie een man met een hond, die mogelijk getuige van de steekpartij is geweest. Hij liep met zijn hond richting de Prins Hendrikstraat.

Bent u de man met de hond of hebt u camerabeelden? Bel dan met de politie: 0900-8844. Of via het Politie WhatsApp nummer 06 - 1220 7006. Bel je liever anoniem, dan kan dat via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000). Je kunt ook onderstaand tipformulier invullen. Vermeld voor een snelle informatieverwerking het dossiernummer: 2022171272.