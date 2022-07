Onderzoek naar ongeval met waterscooters op De Geau

De hulpdiensten rukten dinsdag uit naar de plaats van het ongeval. Zo kwam ook het Mobiel Medisch Team (MMT) met de traumahelikopter ter plaatse. De hulpverlening mocht voor het slachtoffer niet meer baten. De 49-jarige man overleed op de plaats van het ongeval aan zijn verwondingen. Het slachtoffer bestuurde één van de waterscooters.



Aanhouding

De politie heeft de bestuurder van de andere waterscooter aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het incident. We onderzoeken wat de rol van de 40-jarige man is geweest bij het ongeval. De man zit vast en hij zal worden gehoord over zijn rol en de omstandigheden. In het onderzoek richt de politie zich vooral op de toedracht van het ongeval. Ook moet duidelijk worden wat er aan het incident vooraf is gegaan.



Meer informatie en tips

De politie heeft al met getuigen gesproken, maar het kan zijn dat iemand iets van het ongeval heeft gezien en dat diegene zich nog niet bij ons heeft gemeld. We roepen iedereen met tips of meer informatie op om zich bij ons te melden. Mogelijk dat er ook iemand is met beelden van het ongeval of opvallend vaargedrag in de omgeving van De Geau / IJlst. U kunt uw tips doorgeven via onderstaand tipformulier. Ook kunt u contact opnemen met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Beelden kunt u uploaden via www.politie.nl/tipformulier.



Slachtofferhulp

Op het moment dat het ongeval plaatsvond, was het op die locatie druk met recreanten en watersporters. Het ongeval heeft flinke impact gehad op getuigen. Er is slachtofferhulp beschikbaar voor hen en iedereen die zich betrokken voelt bij dit incident. Denkt u baat te hebben bij slachtofferhulp? Neem dan contact op met de politie via nummer 0900-8844. U kunt bij het regionaal service center uw gegevens achterlaten, waarna slachtofferhulp Nederland contact met u zal opnemen.