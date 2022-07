Getuigen gezocht overval tankstation Hilversum

Op het moment van de overval stond een medewerkster in het tankstation. Een man kwam rond 13:45 uur het tankstation binnen en bedreigde de medewerkster met een wapen. Hierna gaat de overvaller er met de buit rennend vandoor in de richting van Bosje van Zeverijn. De politie is direct een zoektocht gestart in de buurt, maar heeft de overvaller helaas niet meer aangetroffen.

Signalement

Er is een summier signalement bekend van de overvaller:

Man

Licht getinte huidskleur

Rond de 25 jaar oud

Zwart haar

Droeg een zwart trainingspak (opvallend, omdat het 35 graden was buiten ten tijde van de overval)

Droeg een zonnebril en een zwarte capuchon

Getuigenoproep

Heeft u de overvaller zien rennen? Of heeft u meer informatie over de overval? Bel dan met de politie via 0900-8844. Mocht u anoniem uw informatie willen delen dan kan dat via Meld Misdaad Anoniem, telefoon 0800-7000 en via https://www.meldmisdaadanoniem.nl/melden/. Of gebruik onderstaand tipformulier, hier kunt u ook direct eventueel beeldmateriaal in uploaden.