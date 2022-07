Inbreker komt niet ver dankzij alerte melder

Rond 08.30 uur komt een melding binnen van een inbraak in een woning aan de Alexander Flemingstraat. De melder geeft een duidelijk signalement en de richting van de vluchtroute door. Politieagenten rijden op dat moment in de buurt en gaan direct naar de locatie. Als de dader de politie ziet, probeert hij te ontkomen en rent weg. Na een korte achtervolging is de man aangehouden. Met hulp van politiehond Ben worden er op de vluchtroute ook meerdere goederen aangetroffen die de verdachte mogelijk heeft proberen te verstoppen. Deze zijn inbeslaggenomen voor onderzoek.

Getuigenoproep

In het kader van het onderzoek is de politie op zoek naar mogelijke getuigen. Heeft u iets gezien of beschikt u over beelden die bijvoorbeeld gemaakt zijn via een beveiligingscamera of een videodeurbel? Neem dan alstublieft contact op met de politie via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

Inbrekers gaan niet op vakantie

Gaat u deze zomer een dagje weg of op vakantie? Wees dan extra alert en lees hier meer tips om een inbraak tijdens je vakantie te verkleinen of te voorkomen.

Melden verdachte situatie

Vaak dankzij oplettende getuigen kan de politie verdachten van een (poging) inbraak aanhouden. Bent u getuige van een verdachte situatie, ziet u verdacht gedrag of een strafbaar feit gebeuren en is er direct hulp nodig? Meld dit bij de politie via 112. Probeer een locatie, signalement en andere bijzondere kenmerken van personen of kentekens van auto’s te onthouden en geef dit door aan de meldkamer. Als het niet dringend is kunt u informatie doorgeven via 0900-8844.

Doe altijd aangifte als er is ingebroken.

2022146974