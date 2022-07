Grootschalig onderzoek gestart na reeks geweldsincidenten

Foto: Nieuws op Beeld

Hellevoetstraat vannacht het doelwit

Aan de Hellevoetstraat werd vannacht rond 3:40 uur een woning beschoten. Ook troffen agenten een explosief in de portiek van deze woning. Het explosief werd door de EOD veilig gesteld. Gelukkig raakte niemand gewond, maar omwonenden moesten wel tijdelijk hun huis verlaten in verband met het explosief.

Reeks incidenten reden voor grootschalig onderzoek

De politie doet volop onderzoek naar de geweldsincidenten van de afgelopen dagen en sluit een verband daartussen niet uit. De politie neemt de situatie uiterst serieus en is mede daarom een grootschalig onderzoek gestart. Dat betekent dat een groot team rechercheurs direct verbonden zijn aan dit onderzoek. Er wordt met man en macht gewerkt om volgende incidenten te voorkomen.

Getuigen kunnen het verschil maken

De politie vraagt ook om hulp van eventuele getuigen. Mogelijk heeft u informatie, maar heeft u nog niet me de politie gesproken. Doe dit dan alsnog. Tip via onderstaand formulier, of bel 0900-8844.

Anoniem melden

Heb je informatie, maar wil je liever anoniem blijven? Dat kan via Team Criminele Inlichtingen en via Meld Misdaad Anoniem. Deze kun je bereiken via onderstaande knoppen.