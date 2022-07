Twee mannen aangehouden op verdenking van dealen in drugs

Na de anonieme melding deed de politie onderzoek door het voertuig in de gaten te houden en te posten rondom de woning van één van de verdachten. Toen bleek dat er daadwerkelijk gehandeld werd in drugs, konden de twee mannen worden aangehouden. Afgelopen week moesten zij zich verantwoorden voor de rechter-commissaris. In overleg met de Officier van Justitie is besloten om de mannen vrij te laten met een zogenoemde loopzaak: een proces-verbaal, waarbij de Officier van Justitie later een beslissing neemt over een passende afdoening. Op dezelfde dag als waarop de twee verdachten zijn aangehouden, konden ook meerdere kopers van de drugs, waaronder een minderjarige. De officier van justitie zal hun dossier beoordelen en later een besluit nemen over eventuele vervolging.

Handelen in drugs in een woonwijk: ondermijning

We spreken over ondermijning als faciliteiten, zoals in dit geval een woonhuis, in de bovenwereld gebruikt worden om zaken in de onderwereld mogelijk te maken. Hierdoor ontstaan onwenselijke situaties: Denk aan onveiligheid en overlast op straat, het ronselen van zeer jonge kinderen, geweld, liquidaties en vergismoorden.



Om drugs te kunnen produceren en verhandelen, heb je een netwerk van mensen en bedrijven nodig die dit mogelijk maken. Bijvoorbeeld door goederen te leveren die drugshandel makkelijker maken, of een pand te verhuren waarin een drugslab gevestigd wordt. Op het eerste oog lijkt het alsof deze partijen niets strafbaars doen, maar ze helpen wel degelijk drugscriminaliteit mogelijk te maken. Deze vermenging van onderwereld en ‘bovenwereld’ noemen we ondermijning.



Ondermijning tegengaan kan de overheid niet alleen. Ziet u zaken die volgens u niet kloppen? Meld deze dan bij uw gemeente, wijkagent (via politie.nl) of via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.