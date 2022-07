Collega's Dienst Infrastructuur (LE) bezoeken Franse politie in Bordeaux

Historie

De samenwerking met Bordeaux is ontstaan uit een lange historie, in de tijd dat de samenwerking met name bestond uit het waarborgen van de veiligheid rondom de grote stromen Nederlandse toeristen. Inmiddels zijn de doelstellingen veranderd en is de samenwerking gericht op het bestrijden van de criminaliteit. Over de rocade (rondweg) van Bordeaux rijdt dagelijks veel verkeer en het is de grootste, zware transportas van Frankrijk. Over deze infrastructuur bewegen zich ook de criminelen o.a. zij die op doorreis zijn van of naar Zuid-Europa.