Man aangehouden voor inbraken maar van wie zijn de diepvriesspullen?

Even voor zes uur vanochtend kwam bij de politie een melding binnen van een bewoonster van de Berkenhof. Zij werd wakker van een man die in haar nachtkastje rommelde. De man ging er vandoor toen zij begon te gillen. Uiteindelijk bleek dat de man ook in de A.W. de Landgraafstraat en op de Molendijk had ingebroken. Met behulp van een foto die een bewoner had genomen kon de politie de man, een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, aanhouden. Op diverse plekken werden ‘koudgezette’ spullen gevonden. Bij zijn aanhouding had de man diepvriesspullen bij zich die hij vermoedelijk uit een schuurtje heeft gestolen. Woont u in de omgeving van de Berkenhof, A.W. de Landgraafstraat of de Molendijk en mist u spullen uit uw vriezer? Bel dan met het algemene politietelefoonnummer: 0900-8844.