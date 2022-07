Acht aanhoudingen na geweldsincident

Op 20 juni vind op de Vossenweide in Nieuwegein een diefstal met geweld plaats. Het slachtoffer, een 18 jarige man, raakt hierbij licht gewond. Er worden twee tieners (17 en 18 jaar) uit Nieuwegein voor aangehouden. Het onderzoek ging ondertussen verder. Er kwamen nog twee verdachten in beeld voor de mishandeling. Ook zij werden aangehouden. Dit betroffen twee 18 jarige mannen uit Nieuwegein.



Naar aanleiding van de onderzoeken naar bovenstaande en andere geweldsincidenten breidt het onderzoek zich vervolgens verder uit naar onderzoek naar verdovende middelen en een criminele jeugdgroep.



Dinsdag 19 juli doet de politie een inval in een woning in Nieuwegein. De woning wordt doorzocht waarbij onder meer drugs in beslag wordt genomen. Er zijn op het moment van de inval vier personen in het pand aanwezig en zij worden aangehouden op verdenking van handel in verdovende middelen. Dit waren een jongen van 17 uit Utrecht en drie mannen van 19, 27 en 49 uit Nieuwegein.

De politie doet nog onderzoek naar de geweldsdelicten en handel in verdovende middelen.

#foto betreft een stockfoto