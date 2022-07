Getuigenoproep lichaam aangetroffen in het water

Signalement overleden man

Tussen de 70 en 80 jaar oud

1.75 meter lang

Hij droeg een bril en had kort grijs haar / beginnend kaal.

Hij droeg een donkerkleurige joggingbroek met een zwarte jack en een groen T-shirt.

De man had een soort “instappers” als schoenen.

Heeft u enig idee wat wie deze man is? Bel ons dan via 0900 – 8844 of anoniem via 0800 – 7000. Ook kunt u gebruik maken van onderstaand tipformulier.