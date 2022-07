Vrouw overleden bij ongeluk Veluwemeer

Rond 13 uur vanmiddag kreeg de meldkamer de melding dat er een kind in het water lag. Hulpdiensten, waaronder brandweer, politie en reddingbrigade, rukten direct uit. De melding betrof een kind dat door een ambulance is overgebracht naar het ziekenhuis. Snel werd echter duidelijk dat er nog meer mensen in het water zouden liggen. Rond 15.40 uur werd het lichaam van een vrouw aangetroffen. Er is nog geprobeerd haar te reanimeren maar dat mocht helaas niet meer baten.

Alles op alles is gezet om ook de andere twee inzittenden van de kano zo snel mogelijk te vinden. Naast hulpdiensten op het water zijn ook de helikopter en speurhonden ingezet. Helaas tot nu toe zonder resultaat. De zoektocht naar deze personen, een man en een kind, gaat nog door. De zoektocht is nu gericht op het bergen van slachtoffers.