Politie houdt berover aan

In die nacht werden twee bezoekers die een casino verlieten aan de Zilverpadsteeg, geconfronteerd met twee gewapende verdachten. Onder bedreiging is hen geld afhandig gemaakt. Ook is één van de slachtoffers gewond geraakt.

De politie maakte eerder dit persbericht (https://www.politie.nl/nieuws/2021/oktober/22/04-beroving-in-zaandam-getuigen-gezocht.html) over het voorval.

De verdachte is ingesloten. Hij zal vrijdag voor de rechter-commissaris worden geleid. Het onderzoek naar de tweede verdachte wordt voortgezet.

2021220181