Getuigen gezocht na explosie Emanzana

Het explosief gaat even na 04.30 uur met een harde knal af. Meerdere buurtbewoners schrikken wakker en bellen de politie. Gelukkig is er niemand gewond geraakt, maar aan het pand waar het explosief is afgegaan is flinke schade ontstaan. De voordeur is zelfs uit het pand geblazen. De politie zet de omgeving af, onder meer voor het doen van sporenonderzoek. Team Explosieven Verkenning (TEV) doet onderzoek naar het soort explosief dat gebruikt is.



Getuigenoproep

De recherche doet onderzoekt naar de explosie en het bijbehorende motief. Het team komt dan ook graag in contact met getuigen en/of betrokkenen. Is u iets opgevallen rond 04.30 uur? Of heeft u (deurbel of dashcam) beelden die ons kunnen helpen bij het oplossen van deze zaak? Neem dan contact op met de politie via het nummer 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Dan kunt u bellen met Meld Misdaad Anoniem: telefoonnummer 0900-7000. Getuigen kunnen ook gebruik maken van onderstaand tipformulier en daarop eventueel beeldmateriaal uploaden.