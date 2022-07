Man aangehouden voor ernstige mishandeling Langenhorst

De man was zondag 17 juli rond 18.30 uur aanwezig in een woning aan de Langenhorst in Rotterdam, waar hij vermoedelijk ruzie kreeg met de 66-jarige bewoonster en fors geweld tegen haar gebruikte. Na zijn daad belde hij de politie. Toen agenten aankwamen, bleek het slachtoffer zeer zwaar gewond te zijn. Zij werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. De verdachte is vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft beslist dat hij 14 dagen langer moet blijven vastzitten. Het onderzoek naar de toedracht loopt nog.