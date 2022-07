Twee vuurwapens aangetroffen

Het is rond 12.00 uur als een motoragent een auto zonder kentekenplaat ziet rijden op de Nieuwe Binnenweg. De agent hield de man staande en stapte van zijn motor om hem te controleren. Maar de man reed weg zodra de agent van zijn motor af was, waarna er een achtervolging ontstond. Na meerdere malen een stopteken te hebben genegeerd, wordt de automobilist met behulp van extra agenten klem gereden op de Lage Erf brug. Als de man wordt gefouilleerd wordt er een vuurwapen en patronen bij hem aangetroffen. Het vuurwapen is in beslag genomen en de 26-jarige Rotterdammer is aangehouden.



Capelle a/d IJssel

Kort daarna rond 12.20 uur krijgen wij melding van een ruzie waarbij iemand een vuurwapen bij zich zou hebben. Als wij aankomen bij de woning en met toestemming van de bewoner de woning doorzoeken, wordt er daadwerkelijk een vuurwapen aangetroffen. De 60-jarige Capellenaar is aangehouden wegens vuurwapenbezit.



Rotterdamse beloning

Wie weet heeft van het bezit van een vuurwapen kan hierover vertrouwelijk tippen bij het Team Criminele Inlichtingen (TCI) van de politie. Door informatie te delen bij het speciale team, dat getraind is in het vertrouwelijk inwinnen van informatie en het afschermen van informanten, worden tipgevers met maximaal 750,00 euro beloond, afhankelijk van het soort wapen dat aangetroffen wordt.

De beloningsregeling is een bestaande mogelijkheid die nog niet veel bekendheid heeft. Daar moet verandering in komen vindt de driehoek en dus voeren politie, OM en gemeente vanaf 1 oktober campagne om dit meer onder de aandacht te brengen. Vorig jaar zijn door TCI-tips 4 automatische vuurwapens, 34 (hand) vuurwapens, 23 (nep) vuurwapens en 5 tasers in beslag genomen. Daarnaast is 39 keer waardevolle informatie doorgespeeld aan grote onderzoeksteams.