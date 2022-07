Getuigen gezocht incident zondag 19 juni

Zondag 19 juni tussen 5.00 en 7.30 uur zijn twee vrouwen lastig gevallen door een man. Deze vrouwen hebben zich gemeld bij de politie. Een van hen werd van de fiets getrokken en de andere vrouw liep over straat toen zij werd aangevallen. De politie heeft een 40-jarige man uit Nieuwegein aangehouden.



Het onderzoek van de politie gaat verder. We weten inmiddels dat de verdachte zich die nacht tussen 5.00 en 7.30 uur lopend, fietsend en met een taxi heeft verplaatst in en rondom het centrum van Utrecht.



Uit camerabeelden blijkt verder dat die nacht nog twee andere vrouwen mogelijk zijn lastig gevallen, die zich nog niet bij de politie hebben gemeld. Een van hen rijdt op een witte fiets vanaf de Catharijnesingel richting Lombok. De andere vrouw zien we op een trap in de stationshal. Wij zijn op zoek naar deze twee vrouwen en mogelijk nog meer slachtoffers en/of getuigen.



Weet u meer?

Bel 0900 8844 of vul onderstaand tipformulier.