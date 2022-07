Aanhouding na diefstal uit bestelbus

Agenten kregen een melding dat er een diefstal had plaats gevonden uit een bestelbus aan het S.P. Kuijperplantsoen in IJmuiden. Op de N208 zagen agenten het voertuig rijden dat was weggereden na de diefstal.



Een 35-jarige en een 59-jarige Haarlemmer werden gecontroleerd. In het voertuig van de mannen werden de goederen gevonden die waren gestolen. Hierop is het tweetal aangehouden en meegenomen naar het politiebureau voor verhoor en onderzoek.



2022148273