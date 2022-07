Getuigen gezocht van autobrand

De brandweer heeft het vuur geblust, maar kon niet voorkomen dat de auto behoorlijke schade opliep. Getuigen hebben voorafgaand aan de brand een persoon bij het voertuig gezien. De man ging er rennend vandoor. In de omgeving van de Hector Treubstraat stapte hij in een auto en reed weg in de richting van de Middenweg.



De politie stelt een onderzoek in en onderzoekt wat de betrokkenheid van deze persoon is. Getuigen en / of mensen met informatie kunnen bellen met 0900-8844. Camerabeelden uit de omgeving zijn ook welkom via www.politie.nl/upload.



2022148298