Getuigenoproep woningbrand Rijswijkseplein

Rond 03.00 uur kwam een melding binnen dat er een harde knal was gehoord en dat er brand woedde bij een woning op een galerij aan het Rijswijkseplein. Er was veel rookontwikkeling. De bewoners zijn ter plaatse door het ambulancepersoneel gecontroleerd, niemand hoefde naar het ziekenhuis.

Hebt u meer informatie?

Uit het eerste onderzoek is gebleken dat het gaat om een brandstichting, vermoedelijk door vuurwerk. De politie komt graag in contact met getuigen die informatie of beelden hebben uit de omgeving voor het onderzoek relevant kunnen zijn. Zij kunnen zich melden via 0900-8844 of het onderstaande tipformulier gebruiken. Liever anoniem? Bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.