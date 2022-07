Geschoten op woning, politie doet onderzoek

Er raakte niemand gewond. Uit eerste onderzoek blijkt dat er meerdere keren op het pand geschoten is. De politie stelde ter plaatse een onderzoek in en zoekt getuigen. Heeft u rond 3.10 uur iets gezien of gehoord in de buurt van de woning of weet u meer over dit incident? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. U kunt ook een tipformulier invullen.