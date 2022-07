Politie zoekt getuigen van gewapende overval op winkelmedewerker

Het signalement van de dader is direct gedeeld via Burgernet: https://www.burgernet.nl/burgernet/3368333

Het gaat om een man met een getinte huid, ongeveer 175cm lang. Hij heeft een stevig postuur, is in het donker gekleed en draagt schoenen met witte zool.

Bent u rond 22.30 uur in de buurt van de Stadsweide geweest, en heeft u iets opvallends gezien? Of herkent u het signalement van de dader? Neem contact op met de politie via 0900-8844 of desgewenst anoniem via 0800-7000.