Man aangehouden na conflict in Velserbroek

Agenten kregen rond 23.30 uur een melding dat er bij een ruzie was geschoten. Daarbij had een 14-jarige jongen letsel aan zijn hoofd opgelopen. Het slachtoffer is voor controle naar het ziekenhuis vervoerd. De verdachte was er na het incident vandoor gegaan en is later in de omgeving door agenten aangehouden.



In zijn voertuig werd een luchtdrukpistool aangetroffen. De politie onderzoekt of dit het wapen is waarmee geschoten is. Getuigen en / of mensen met informatie kunnen bellen met 0900-8844. Anoniem informatie doorgeven kan ook via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.



2022149111