Man lichtgewond na steekincident

Het slachtoffer meldde zich rond 18.15 uur bij het politiebureau. Hij bleek gewond te zijn en wilde aangifte van mishandeling doen. Een arts kwam naar het bureau en agenten namen aangifte op. Er werd door de politie direct een onderzoek ingesteld en rond 21.45 uur werd de 41-jarige huisgenoot in de woning aangehouden. Vanwege de mogelijke gevaarsetting gebeurde dat door agenten van de Ondersteuninggroep, zij zijn gespecialiseerd in het doen van risicovolle aanhoudingen. De verdachte is ingesloten voor verder onderzoek.