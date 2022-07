Getuigen gezocht overval op slijterij Bankastraat

De slijterij stond op het punt om te sluiten toen rond 20.00 uur een man de winkel binnenkwam. Hij bedreigde de medewerkster van de winkel met een mes. Vervolgens heeft de man een fles drank en een nog onbekend geldbedrag uit de kassalade weggenomen. De verdachte reed op een vouwfiets weg via de Soendastraat in de richting van de Borneostraat.

Signalement

Het gaat om een man met een lichte huidskleur, zijn leeftijd wordt tussen de 30 en 40 jaar geschat. Hij droeg een zwarte jas met grijze mouwen, een zonnebril, een lange limegroene zwembroek en zwarte schoenen met witte accenten en witte zolen. Zijn donkere haren had hij bovenop in een knotje en de zijkanten van zijn hoofd waren geschoren.

Hebt u informatie?

Herkent u deze man? Of hebt u camerabeelden uit de omgeving van de Bankastraat van zaterdag 23 juli waar hij mogelijk op te zien is? Neem dan contact met de politie via 0900-8844 of vul het onderstaande tipformulier in. Anoniem melden kan ook via het nummer 0800-7000.