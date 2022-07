Getuigen gezocht na mishandeling Averdijk Rotterdam

Rotterdam - De politie zoekt getuigen die meer kunnen vertellen over een mishandeling die gisteren heeft plaatsgevonden rond 20:15 uur in het park bij de Averdijk in Rotterdam. Een 19-jarige bezorger uit Rotterdam reed op zijn bezorgscooter aan de achterzijde van de Averdijk door het parkje. Daar werd hij door een man mishandeld. De toedracht hiervan is vooralsnog onbekend. Het slachtoffer heeft letsel in het gezicht. De politie heeft een 59-jarige Rotterdammer aangehouden als verdachte in deze zaak. Toch is de politie nog op zoek naar getuigen die meer kunnen vertellen over wat er precies is gebeurd op zaterdagavond.